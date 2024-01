Internet a singhiozzo. Sindaco all’attacco: "Lavori a rilento"

Telefoni muti, linea internet a singhiozzo, e cantieri che dovrebbero portare all’auspicato miglioramento del servizio ma che sono al palo da tempo. Tanto basta, a Lerici, per portare il sindaco Leonardo Paoletti a lanciare l’offensiva, chiedendo ai cittadini di segnalare all’email [email protected] ogni tipo di disservizio connesso al malfunzionamento delle linee telefoniche, nella prospettiva di interpellare il ministero. "Le segnalazioni arrivate via e-mail sono già numerosissime – spiega il sindaco Leonardo Paoletti –. Nei giorni scorsi, più persone mi hanno riferito che Tim comunica che i disagi della telefonia sono causati dalle mancate autorizzazioni agli interventi da parte del Comune. Così non è, anzi: da anni avrebbero dovuto potenziare le linee telefoniche in forza di un piano nazionale, ma questo piano ad oggi stenta a essere attuato. Inutili gli incontri più volte tenuti". Il primo cittadino lericino assicura che sulla vicenda "saranno presi provvedimenti. Scriverò al ministero, allegando le segnalazioni di disservizio cui devono far fronte cittadini e aziende. Non è possibile, ad esempio, che strutture sanitarie e le aziende del territorio debbano subire l’interruzione dei servizi telefonici, rimanendo per mesi senza linea. La distribuzione della fibra va a rilento, credo che sia arrivata a malapena in strada, e dubito che sia arrivata nelle case dei cittadini". Nel mirino del primo cittadino lericino anche la gestione dei cantieri avviati sul territorio per il potenziamento della telefonica e di internet. "La gestione dei singoli cantieri avviene in modo inadeguato: più volte sono intervenuto personalmente affinchè i lavori venissero portati a termine nei tempi prestabiliti, alcuni interventi sono stati avviati ma ancora non sono stati conclusi. C’è poi un tema legato alla sicurezza dei cantieri: siamo dovuti intervenire in più occasioni". L’iniziativa del sindaco, annunciata anche attraverso i social network, ha visto numerosi lericini intervenire per confermare le tante criticità, soprattutto nelle località collinari del territorio comunale.

Matteo Marcello