Intermarine a difesa dei fondali . Nasce il cacciamine da bonifica

Con la stesura della laminazione nel cantiere Intermarine di Sarzana prende forma una nuova classe di unità navali all’avanguardia e uniche dotate delle tecnologie più innovative che ampliano le capacità dei Cacciamine verso i nuovi scenari operativi per la difesa dei fondali e delle infrastrutture critiche subacquee. Gli scafi grazie alle specifiche caratteristiche saranno capaci di resistere agli shock generati da esplosioni subacquee e bassa segnatura magneto-acustica. Il nuovo Cacciamine è della lunghezza di 63 metri e un dislocamento di circa 1.300 tonnellate e condurrà operazioni di bonifica operando all’interno di campi potenzialmente minati garantendo la sicurezza degli equipaggi, impiegando diverse tipologie di mezzi autonomi come moltiplicatori di efficacia e potenziamento delle capacità di scoperta e difesa. Quello presentato ieri nel cantiere di via Alta è il primo taglio di una commessa milionaria di unità navali per la ricerca e la bonifica delle mine commissionata a Intermarine. Il Cacciamine costiero di nuova generazione e il relativo supporto logistico integrato del valore di 1,6 miliardi rientra nell’accordo stipulato con la Marina Militare Italiana che prevede la realizzazione di 5 unità. Alla cerimonia di inizio laminazione della prima unità navale hanno presenziato Marco Bucci presidente di Regione Liguria, il direttore degli armamenti navali ammiraglio ispettore capo Giuseppe Abbamonte, il presidente e amministratore delegato del gruppo Immsi Matteo e Michele Colaninno, Livio Corghi amministratore delegato di Intermarine, l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone e Cristina Ponzanelli a sindaca di Sarzanai. Questa prima unità navale fa parte del contratto stipulato a luglio tra un raggruppamento di imprese formato da Intermarine, Leonardo e Navarm Direzione degli Armamenti Navali del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti che ha come oggetto la fornitura di unità navali per la ricerca e la bonifica delle mine. Per il presidente regionale Marco Bucci la visita al cantiere è stato motivo di rivendicare il ruolo chiave della Liguria nell’economia legata al mare. "Un settore in grado di occupare – ha spiegato – decine di migliaia di maestranze che contribuiscono a a costruire il futuro con la blue economy. Questo è un settore nel quale la nostra regione eccelle, non soltanto in Italia ma in tutto il Mediterraneo grazie a un lavoro che ha raggiunto livelli di eccellenza mondiale. Abbiamo veramente un brillante futuro di fronte e voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno creduto: il termine visionario è assolutamente appropriato in questo senso, perché i visionari sono coloro che vedono oltre l’orizzonte, come tutti i marinai e i comandanti di nave della nostra storia". Il presidente ha evidenziato sia il lavoro svolto della famiglia Colaninno che dei tecnici e lavoratori capaci di creare sviluppo e ricchezza. La capacità produttiva in crescita del complesso industriale di via Alta è stata evidenziata anche dall’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone. "Intermarine è un importante complesso industriale di questo territorio – ha aggiunto – e ci auguriamo possa portare un cambio di passo non solo sotto il profilo produttivo ma anche professionale per il futuro lavorativo di tanti giovani". Regione Liguria inoltre ha supportato Intermarine nelle fasi relative al progetto di mitigazione del rischio idrogeologico e ampliamento del capannone per adeguare il sito alle nuove esigenze produttive e recentemente è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale, che conclude la conferenza di servizi attivata a luglio e consente la realizzazione degli interventi.

Massimo Merluzzi