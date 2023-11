"Interdizione dello Specchio Acqueo Antistante Corniglia: Nuova Ordinanza della Capitaneria di Porto"

La Capitaneria di porto ha emesso una nuova ordinanza per interdire lo specchio acqueo antistante l’abitato di Corniglia già interessato da smottamenti sin dal 2021. Il Comune di Vernazza ha infatti comunicato il protrarsi dei tempi di messa in sicurezza e che nella parte bassa della falesia sono presenti situazioni morfologiche dove la roccia affiorante costituisce un potenziale trampolino per cui i massi in caduta potrebbero rimbalzare ed essere proiettati a distanze anche maggiori di 30 metri. Ragione per cui nel tratto di mare interessato, per una profondità di 50 metri dalla costa, è vietata la navigazione, il transito e la sosta di qualsiasi unità navale, la pesca, la balneazione e qualsiasi altra attività marittima, anche subacquea.