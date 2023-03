Insulti sui social per il taglio degli alberi Due donne a giudizio per diffamazione

Il taglio degli alberi in scalinata Cernaia che risale ormai a dieci anni fa, è tornato d’attualità ieri mattina in tribunale nell’ambito del processo che vede imputate davanti al giudice Giulia Marozzi due donne spezzine accusate di diffamazione aggravata nel procedimento penale incardinato dal pubblico ministero Claudia Merlino. Inizialmente erano sei gli indagati accusati di diffamazione attraverso i social network, persone note in città, attivisti del tavolo verde, era stata coinvolta anche una ex consigliera comunale. Nel 2013 era nato anche un comitato a difesa degli alberi della scalinata Cernaia e il dibattito politico era stato molto acceso, perché gli alberi secolari venivano ’sacrificati’ per la ristrutturazione della scalinata, qualcuno aveva detto per posare le tubature della nuova fognatura.

Quattro posizioni sono state poi archiviate. Le due donne rinviate a giudizio, per difendersi si sono rivolte agli avvocati di fiducia Giuliana Feliciani e Valentina Antonini che tra i testimoni hanno citato anche Vittorio Sgarbi, il quale all’epoca era intervenuto a difesa degli alberi. Il taglio era stato contestato da molti e aveva generato numerose polemiche e prese di posizione da parte di comitati, politici locali e non solo. Come spesso accade, purtroppo, sui social network gli animi si erano accesi più del dovuto e, secondo quanto emerso, in una di queste sedi di discussione su facebook la situazione sarebbe sfuggita di mano. A farne le spese, oggetto di un attacco ritenuto spropositato, il titolare della ditta che aveva ricevuto regolare mandato da parte dell’amministrazione comunale di svolgere i lavori in scalinata Cernaia. A sporgere la denuncia per diffamazione alla polizia postale e a costituirsi parte civile, attraverso l’avvocato di fiducia Uberto Miserendino, era stato proprio il titolare della ditta che aveva tagliato gli alberi, un massese ora sessantenne. Ieri è stato chiamato a testimoniare in aula.

Il processo al momento è ancora lontano dalla conclusione, la prossima udienza è stata fissata per il 23 maggio e in una successiva ci sarà anche la testimonianza di Vittorio Sgarbi.

Massimo Benedetti