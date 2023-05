Insulta e picchia i vigili E vuole prendere la pistola

Quando gli agenti della polizia locale gli hanno chiesto di spostare l’autocarro in seconda fila che creava intralcio, lui ha reagito in malo modo. E’ accaduto ieri mattina intorno alle 10,30 in via Vento, con protagonista un 55enne siciliano, edile di professione, in città per motivi di lavoro, arrestato per resistenza aggravata, lesioni, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. L’uomo sentito il fischietto, è uscito da un fondo laterale che stava ristrutturando e ha aggreto verbalmente i due agenti, rifiutandosi di spostare il mezzo ed invitandoli a sanzionarlo come se la seconda fila fosse un parcheggio “a pagamento”. Alla richiesta di esibire i documenti, tornava nel fondo, non senza prima aver mandato nuovamente a quel paese i due agenti. Visto l’atteggiamento non collaborativo, veniva richiesto il supporto di un’altra pattuglia che, all’arrivo sul posto, tentava di ricondurre l’uomo alla ragione e convincerlo a farsi identificare. Il soggetto, per contro, inveiva all’indirizzo degli agenti coprendoli di insulti e minacciandoli, passava quindi alle vie di fatto, aggredendo fisicamente e con forza entrambi; un agente veniva colpito al collo e scaraventato a terra e l’uomo, divincolandosi dalla presa del secondo agente che tentava di immobilizzarlo, gli torceva una spalla chinandosi nel contempo verso l’agente a terra, al quale tentava di sottrarre la pistola d’ordinanza dalla fondina. A quel punto agli uomini della locale non restava che usare decisamente la forza per non soccombere davanti alla violenza dell’aggressore ed ammanettarlo in modo da renderlo inoffensivo. Una volta in manette, l’uomo asseriva di sentirsi male e richiedeva l’intervento di un’ambulanza, venendo scortato al pronto soccorso, dove veniva refertato e dimesso. Le cure dei sanitari si sono rese necessarie anche per due degli agenti intervenuti, uno dei quali ha riportato una prognosi di 21 giorni per trauma cranico.