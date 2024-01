Inps senza medico. La pagano gli utenti

"Nonostante l’intervento del Prefetto e quello dei consiglieri comunali e regionali, all’Inps della Spezia permane il problema della mancanza di un medico strutturato. La conseguenza di questa assenza è un costante ritardo nell’espletamento di pratiche delicate come la revisione della legge 104 - norma che regola la disabilità - e la pensione di invalidità." Luca Comiti, Cgil, Antonio Carro, Cisl, Marco Furletti, Cisl, Marzia Ilari, Fp Cgil, Franco Volpi, Cisl Fp e Paolo Cari Rossi, Uil Pa, esprimono forte preoccupazione circa la situazione dell’Inps della Spezia. "È stato declassato come ente di secondo livello: non è più una struttura complessa, ma struttura semplice, quindi ha perso il posto da medico primario, perdendo anche appetibilità per i medici strutturati. Gli stessi lavoratori dell’Inps sono in difficoltà perché si trovano a dover sopperire alla mancanza di figure mediche apicali. Si va avanti per convenzioni, con un pesante disservizio per centinaia di cittadini. Ogni giorno i nostri patronati ricevano segnalazioni continue di ritardi e disservizi. Chiediamo ai parlamentari locali di intervenire affinché venga rivisto il declassamento dell’Istituto e al Sindaco Peracchini di far sentire la sua voce a livello locale."