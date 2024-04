Innovazione tecnologica. Concorso all’Università

L’Università di Genova ha indetto un concorso per l’assunzione di quattro tecnici di supporto al processo di trasferimento tecnologico e delle conoscenze, nonché di tutela della proprietà intellettuale nell’ambito dell’Ecosistema dell’Innovazione, progetto Robotics and AI for Socio-economic Empowerment. Mansioni: organizzazione e gestione di interventi formativi previsti nell’ambito del progetto, monitoraggio e reportistica relativa alle attività di ricerca, innovazione e trasferimento nell’ambito dei progetti PNRR, creazione di imprese (start up e spin off), azioni di incrocio domanda/offerta di tecnologia e innovazione nell’ambito del progetto PNRR RAISE.

La selezione del concorso pubblico consisterà nella valutazione dei titoli e nello svolgimento di due prove d’esame: una scritta e una orale. Le domande vanno presentate entro il 7 maggio solo online tramite il portale InPA per le assunzioni nella pubblica amministrazione.