Innovazione Finanziamenti a fondo perduto

Finanziamenti aperti a tutti, segnalazioni e incontri per le imprese socie. Il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine continua le proprie attività, consolidando i proprio ruolo di tramite fra il territorio regionale e le occasioni in arrivo dall’Italia e dall’Ue. Si chiuderà il 4 settembre il bando europeo Cosme Leviatad, aperto a tutti, volto alla creazione di un cluster europeo della difesa navale e rivolto alle aziende del settore e di quello della difesa aeronavale, che prevede l’erogazione di finanziamenti a fondo perduto per supportare internazionalizzazione e digitalizzazione. Il Dltm ne è capofila di questo progetto, a cui prendono parte realtà italiane quali Consorzio Navigo Toscana e Camera di Commercio Riviere di Liguria, belghe, croate, francesi e che beneficia di uno stanziamento complessivo di oltre un milione di euro, di cui 200mila gestiti direttamente dal consorzio. Per gli associati, il Distretto organizza insieme al Cluster Big incontri online per illustrare il bando dell’Ecosistema per l’innovazione Raise (Robotics and AI for Socio-Economic Empowerment), incluso nel Pnrr, la cui dotazione finanziaria è 12 milioni di euro a fondo perduto: bandi a cascata per progetti innovativi nei settori della robotica e dell’intelligenza artificiale applicate a smart cities, ambiente e territorio, salute e aree portuali, occasione per le imprese del territorio ligure e del Sud Italia. Infine, bando Por Fesr 2021-2027 "Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell’attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare", aperto da oggi al 31 luglio. Il personale del Distretto è a disposizione delle aziende all’indirizzo mail: [email protected]

In foto, Lorenzo Forcieri, presidente del Dltm