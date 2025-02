’Innamorarsi a settant’anni’, pièce comico-sentimentale al Dialma

C’è tanta attesa per lo spettacolo teatrale in scena stasera e domani al Dialma Ruggiero di Fossitermi. Per ‘Innamorarsi a settant’anni’, questo il titolo della pièce, c’è ancora qualche posto libero per il vernissage, e forse se ne potrebbe liberare qualcuno per la replica di domani (inizio sempre alle 20.45). Si tratta di una commedia comico-sentimentale in tre atti, scritta da Giancarlo Migliorini. Con la regia di Luigi Aversa, ecco gli attori della Federazione italiana teatro amatori, in ordine di apparizione: Cecilia Battolini, Patrizia Romualdi, Giovanni Gallo, Roberto Battolini, Rodolfo Morettini, Cristina Bordino, Aurora Torrente, Luciana Marianelli e Anna Abate; la scenografia è affidata a Gianni Zerbin, con la collaborazione di Paolo Lo Giudice e Sara Ferrari, e con la direzione tecnica Luigi Spisto. A proporre l’evento è l’associazione culturale CulturAutismo e Vivere Insieme, in collaborazione con la compagnia teatrale Il Palcoscenico. "Ho scritto questa commedia – scrive Migliorini – contro le ipocrisie della società verso la vita sentimentale e sessuale delle persone della terza età. Tommaso, il protagonista, a un certo punto dice: ‘Ho due figlie, ma ormai sono grandi. Hanno la loro famiglia, i loro progetti per il futuro... e io non ci sono in quei progetti. È strano come i figli siano sempre la parte più importante nei progetti dei genitori, ma i genitori non facciano mai parte dei progetti dei figli. Forse perché, alla nostra età, non abbiamo più il diritto di pensare al futuro, alla felicità. Come se ci fosse una garanzia che scade come quella di una lavatrice, e la nostra ormai, secondo loro è scaduta da un bel pezzo’. In questa battuta si trova il ‘contenuto serio’ della commedia, la quale per altro è farcita di situazioni esilaranti e commoventi insieme". Lo spettacolo è stato realizzato con il patrocinio del Comune della Spezia e il ricavato sarà devoluto a CulturAutismo per progetti dedicati a persone affette da autismo.

marco magi