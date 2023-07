Inizia la 16° edizione di 'Liguria da Bere', 200 etichette e degustazioni fino a mezzanotte

Cinquantasette espositori e oltre 200 etichette. Ha preso il via ieri alle 18,30 la sedicesima edizione di “Liguria da bere“ la tre giorni dedicata alle eccellenze vitivinicole del comprensorio legate alla gastronomia, alla cultura dove non mancheranno momenti di approfondimento all’interno della tensostruttura allestita per l’occasione in piazza Beverini. Il taglio del nastro, alla presenza delle istituzioni locali e regionali, è stato affidato alla senatrice Stefania Pucciarelli. A introdurre la manifestazione Ilario Agata direttore dell’Azienda speciale Riviere di Liguria e Davide Mazzola vicepresidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Hanno parlato di tradizione e sottolineato il fatto che sempre più giovani si avvicinano alla cultura del bere di qualità. Una rassegna che cresce e ogni anno si arricchisce di nuovi appuntamenti con possiblità di interagire con altre realtà come quella di Slow Food. E poi c’è l’iniziativa “Adotta una cantina“ dove nelLe vetrine durante le giornate della XVI edizione di Liguria da Bere, saranno esposte le bottiglie delle cantine in degustazione. La rassegna proseguirà oggi, sperando nella clemenza del meteo, con un ricco calendario che darà spunti a chi vuole degustare con maggior consapevolezza i vini del nostro territorio e non solo. Gli stand degli espositori apriranno dalle 18,30 in poi con una mostra mercato che proseguirà fino alla mezzanotte. In questo sabato sarà possiible soffermarsi allo stand di Slow food, o fare tappa al laboratorio emozionale di pesto al mortaio con basilico genovese. E protagonisti indiscussi i vini, la terra da cui nascono e i produttori delle 8 doc liguri – ‘Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà’, ‘Colli di Luni’, ‘Colline di Levanto’, ‘Golfo del Tigullio - Portofino’, ‘Ormeasco di Pornassio’, ‘Riviera Ligure di Ponente’, ‘Rossese di Dolceacqua’, ‘Val Polcevera’ – e delle 4 Igt liguri –‘Colline del Genovesato’, ‘Colline Savonesi’, ‘Liguria di Levante’ e ‘Terrazze dell’Imperiese’