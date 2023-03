Ingresso gratuito e visite guidate I musei civici omaggiano le donne

In occasione della Giornata internazionale della donna, i Musei Civici della Spezia offrono a tutte le donne un’occasione speciale per conoscere e apprezzare le importanti collezioni permanenti e le mostre in corso, omaggiandole con un ingresso gratuito valido in tutti i musei. Inoltre per tutti i visitatori, al Museo del Castello e al Museo del Sigillo sono previste due visite guidate alle collezioni, focalizzate sulla rappresentazione della donna in età egizia e romana e negli anni dell’Art Nouveau. Alle 16 al Museo del Castello si partirà con la visita tematica dal titolo “Vanità e sentimento in Egitto e nell’antica Roma”: un percorso attraverso i reperti museali che parlano di antiche donne per svelarne i segreti di bellezza, l’abbigliamento, gli ornamenti e per far emergere sentimenti, passioni, fragilità e punti di forza di un mondo femminile a cui la società riconosceva pochi diritti. Alle 17 al Museo del Sigillo visita sul tema “La donna Liberty”, focus sui sigilli Art Nouveau che offrirà lo spunto per contestualizzare l’immagine della donna negli anni della Belle Époque, motivo dominante nell’iconografia Liberty. Per le visite guidate necessaria la prenotazione ai numeri 0187 751142 (Museo del Castello) e 0187 727220 (Museo del Sigillo).