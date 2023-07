Infortuni, rete d’intervento Aiuti a vittime e famiglie

Meglio sarebbe non averne mai bisogno. Questo è stato l’auspicio di tutti i convenuti nel presentare il protocollo d’intesa da attivare in caso di incidenti sul lavoro a sostegno degli infortunati e dei famigliari. La presentazione del documento, ampliata in alcune sue parti (la prima redazione è del 2013) si è svolta ieri mattina in Prefettura alla Spezia. C’erano tutti. Dal prefetto Maria Luisa Inversini ai rappresentanti sindacali del lavoratori, Azienda sanitaria, Inail, Regione Liguria e Industria. Lo scopo è supportare sono soltanto gli infortunati ma offrire anche aiuto psicologico alle famiglie specialmente quando si tratta di incidenti gravi o mortali dando qualcosa di più. Ossia guidarli in quel dedalo di regolamenti e procedure per usfuire di un’assistenza a tutto tondo e dove basta sbagliare un modulo per vedere la macchina della burocrazia fare una brusca frenata. In questo quadro tra i supporti rientrano anche, in caso di incidenti gravi o mortali, l’inserimento lavorativo per un famigliare. E poi ancora supporto per i minori. "Perché gli incidenti sul lavoro soprattutto quelli invalidanti e mortali – hanno sottolineato tutti gli interlocutori – stravolgono la vita di tutta la famiglia".

"Speravamo di non averne bisogno – ha detto il prefetto Inversini – ma da gennaio al maggio di quest’anno lo abbiamo già attivato due volte". Presente per la Regione Liguria, il dirigente Pier Luigi Viola dell’assessorato del Lavoro, settore al quale spetta il compito di attivare tutte le procedure per inserire l’infortunato in un nuovo ambito lavorativo oppure di valutare una eventuale assunzione di famigliari in caso l’incidente sia mortale. Il direttore generale di Asl 5 Paolo Cavagnaro ha parlato dell’importanza di operare in rete e in sinergia – "fondamentale per famiglia e pazienti che così non si sentono abbandonati". Nel suo intervento Cavagnaro ha sottolineato anche l’importanza del supporto dello psicologo e dello psichiatra infantile in caso di presenza di minori ma la coperta è corta – ""Abbiamo difficoltà a reperire medici psichiatri". Lorenzini dell’Inail invece ha contribuito all’incontro portando tutta una serie di dati che riguardano gli infortuni. Numeri regionali ma anche Spezzini. Eccone alcuni. Da gennaio a maggio di quest’anno in tutta la Liguria ci sono stati 10 eventi mortali di cui 4 a Genova, 2 a Spezia, 2 a Imperia e 2 a Savona. Nello stesso periodo dell’anno scorso ( gennaiomaggio 2022), gli infortuni mortali sono stati 4 di cui 2 a Genova, 1 alla Spezia e 1 a Savona.