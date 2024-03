Infiltrazioni risolte, ma la palestra deve attendere

Sono state risolte le criticità indotte dalle infiltrazioni d’acqua in alcune aule del plesso scolastico di via Romana a Melara, utilizzato dal settembre scorso da circa 150 alunni della scuola Fontana di via del Canaletto, mentre ci vorrà ancora un po’ di tempo per veder concretizzati i lavori per la messa in sicurezza del sottotetto della vicina palestra, utilizzata anche dai ragazzi dell’Istituto comprensivo 8, chiusa per inagibilità da circa una settimana. Le infiltrazioni avevano costretto i docenti a spostare gli alunni nel seminterrato. L’assessore ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino fa il punto. "I problemi relativi alle infiltrazioni sono stati risolti: i nostri operai – dice Cimino – hanno verificato che il forte vento di quei giorni aveva provocato lo spostamento di alcune tegole, fatto che ha causato le infiltrazioni d’acqua nel sottotetto. Per quanto riguarda la palestra, i nostri uffici stanno elaborando il progetto, che ci permetterà di capire i costi dell’intervento. La vicenda – ricorda l’assessore – è partita da una segnalazione dell’Isa8, i nostri tecnici hanno verificato che il tetto della struttura era a posto, mentre per ciò che riguarda il controsoffitto in legno, è stato accertato l’assenza di documentazioni atte a certificare quelle lavorazioni. Da qui l’esigenza di dichiarare inagibile la struttura in attesa dei lavori : sarà realizzato un controsoffitto con materiali moderni, antisfondellamento, e sarà posizionata anche una rete a protezione".