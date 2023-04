Infiltrazioni di pioggia "Ha ragione il Comune"

Le infiltrazioni d’acqua avevano costretto l’amministrazione comunale di Follo a chiudere il municipio. Muri impregnati d’acqua e impianto elettrico ko, le cui cause secondo la giunta sarebbero state da imputare alla mancata ‘protezione’ della tensostruttura installata sul tetto del fabbricato nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza sismica in corso di realizzazione proprio in quelle settimane, che prevedevano anche il rifacimento della copertura dell’edificio. Un fatto, quello avvenuto nel novembre del 2021, che è finito in tribunale: poche settimane fa, il deposito della perizia del consulente incaricato dal giudice – chiesta dall’amministrazione comunale follese – ha certificato le responsabilità di quanto accaduto, individuando in poco più di 25mila euro la somma degli interventi per il ripristino dei danni a favore del Comune della bassa Val di Vara. La giunta comunale, assistita nella vicenda dai legali Mattia Biso e Silvia Rossi, in questi giorni ha scritto all’azienda chiedendo il pagamento della somma individuata dal perito del tribunale. Due le precipitazioni dalle quali sarebbero scaturite le infiltrazioni d’acqua che hanno danneggiato il municipio: la prima avvenuta il 3 e 4 novembre, la seconda dieci giorni più tardi, con l’acqua che, superata la copertura temporanea, è penetrata raggiungendo non solo gli uffici situati al primo piano ma anche quelli del piano terra. E proprio a seguito del secondo episodio, il sindaco Rita Mazzi non poté fare altro che chiudere il municipio, stante l’impossibilità di garantire la permanenza in servizio e in sicurezza dei dipendenti, così come l’accoglienza dei cittadini e lo svolgimento dei normali servizi a sportello.