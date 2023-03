’Inferno e Caronte’ all’Ospitalia

Il terzo canto dell‘Inferno dantesco – ‘La porta dell‘Inferno e Caronte‘ – è protagonista di una rappresentazione teatrale in programma domani dalle 20.30, nell‘auditorium dell‘Ospitalia del mare di Levanto. L‘iniziativa, patrocinata dal Comune di Levanto, è un viaggio artistico-teatrale realizzato con i canti della Divina Commedia e portato sul palco dall‘associazione ‘Arte in scena‘ nell‘ambito della rassegna ‘Dell‘arte contagiosa‘, una tournée che da marzo ai primi di aprile fa tappa in 14 località della Liguria e che ad ogni appuntamento presenta una performance, un monologo spiegato e teatralizzato che permette di ‘degustare‘ Dante raccontando l’origine della Commedia, il percorso umano e artistico del grande poeta, il Medioevo, l’arte medievale. Ingresso gratuito.