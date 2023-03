’Infanzia violata’, all’Nh dibattito con Soroptimist

Il Club Soroptimist Spezia organizza un incontro dal titolo ‘Infanzia violata’, oggi alle 18 nei locali dell’Hotel Nh di via XX Settembre. La conferenza sarà dedicata a celebrare la Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili, promossa dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Sul tema, che riguarda una pratica di estrema violenza, praticata in moltissimi Paesi del mondo, interverranno Moira Angeloni, dirigente Asl del reparto Ginecologia ed ostetricia e Francesca Giacché, dirigente psicologa del Consultorio psicosociale Asl5. Le relatrici, studiose esperte della problematica, illustreranno il tema in modo approfondito. L’incontro è aperto a tutti e la presidente del Soroptimist della Spezia, Patrizia Rossi, invita la cittadinanza a partecipare numerosa.