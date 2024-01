Indirizzo europeo al liceo ’Costa’

Nel corso del terzo open day del liceo ’Lorenzo Costa’ (venerdì 12 gennaio alle 16) sarà presentato il nuovo indirizzo europeo. Prosegue così per il Liceo classico la sperimentazione nel campo dell’istruzione europea, già avviata con successo negli passati. Il nuovo quadro orario rappresenta un ulteriore passo avanti nell’offerta di un’istruzione di alta qualità, mirata a preparare gli studenti in termini di conoscenze ma anche di competenze trasversali. Il Liceo Classico Europeo offre un curriculum accademico avanzato, progettato per fornire agli studenti un’educazione interdisciplinare che includa la promozione della multiculturalità, l’approfondimento lingue straniere e l’analisi critica della storia e cultura europea.