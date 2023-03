Incremento del welfare agli operai dell’edilizia

Una fumata bianca che il comparto dell’edilizia festeggia. Si tratta dell’accordo fra le parti del settore sottoscritto a febbraio che prevede, nell’ambito del contributo dello 0,45% dedicato dal contratto nazionale dell’edilizia del 2018, l’ampliamento delle prestazioni extra contrattuali ed un aumento degli importi: nei fatti, un incremento del welfare con risvolti importanti. E Fillea Cgil e Feneal Uil festeggiano. "Un accordo innovativo, un grande risultato che prefigura un deciso scatto in avanti per i diritti dei lavoratori edili – sottolineano rispettivamente Gianni Carassale e Riccardo Badi, che evidenziano i risultati ottenuti dal lavoro delle diverse sigle –; i benefit verranno erogati solamente a fronte di un monte di 1300 ore maturato presso la casa edile spezzina. Accordi di questo genere testimoniano l’efficacia del lavoro quotidiano del sindacato e la sua capacità di contrattazione". Come si traducono, in cifre, gli effetti dell’intesa? Un esempio riguarda l’aumento di indennità e sussidio per le cause di infortunio, che passa da da 1500 a 3000 euro; i contributi scolatici vanno da 100 euro per ogni figlio per le scuole primarie sino a 600 euro per studenti universitari; il contributo per lavoratori che hanno figli diversamente abili raggiunge i 2000 euro lordi; il premio di natalità è pari a 500 euro una tantum; l’assegno incentivo per i giovani lavoratori edili passa a 500 euro e per l’apprendistato 800 euro; per il passaggio generazionale, infine, è previsto un incentivo da 500 euro.