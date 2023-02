Incontro tra domanda e offerta al ’Recruiting day’ del turismo

Tante opportunità di lavoro disponibili al ‘Recruiting day settore turismo’ alla Spezia, una giornata di incontri con le aziende e di matching tra domanda e offerta di lavoro in un settore strategico e in crescita per il territorio. L’evento, organizzato dai Centri per l’impiego della Spezia in collaborazione col Comune della Spezia - Rete per il Lavoro, si svolgerà in presenza domani, dalle 9.30 alle 17, al Terminal Crociere. Le persone in cerca di impiego avranno la possibilità di consultare gli annunci di lavoro, conoscere le aziende, candidarsi e sostenere colloqui di selezione; le imprese potranno presentare il proprio profilo aziendale, inserire le ricerche di personale, pianificare e svolgere colloqui, entrando in contatto diretto con i candidati. Insieme alle aziende del settore e alle Agenzie per il lavoro, saranno presenti anche i Centri per l’impiego per portare al ‘Recruiting day’ le ricerche di personale e selezioneranno i candidati per conto delle diverse imprese che hanno scelto il servizio pubblico per l’intermediazione. Accanto ai player del settore crocieristico come Costa Crociere e Msc Cruise, parteciperanno molte le realtà importanti grandi e piccole, legate principalmente all’ospitalità, ricezione e ristorazione di tutta la provincia spezzina dalla costa all’entroterra. Tantissimi i profili ricercati dalle aziende e l’elenco è in continuo aggiornamento: dal receptionist alle guardie giurate armate, poi a bordo, fra gli altri, nave cooks, pastry chef, fotografi e disc jockey. Le iscrizioni al Recruiting sono aperte, sul portale regionale Formazione e Lavoro fino ad oggi per le imprese, fino a domani per le persone.