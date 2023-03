Incontro sui Santi della Lunigiana

Alla Fondazione Carispezia di via Chiodo, oggi alle 16, la Società Dante Alighieri della Spezia propone una conferenza sul tema ‘Santi della Lunigiana’ con relatore l’ammiraglio Cesare Giorio, socio e consigliere della Dante stessa, studioso esperto di storia medievale. L’ evento, patrocinato dal Comune della Spezia e dalla Fondazione, rappresenta un’occasione in più per conoscere e approfondire uno degli aspetti della storia lunigianese, la cui cultura è sempre stata improntata a un forte spirito religioso. Giorio, torinese, ha ricoperto importanti ruoli come ufficiale di Stato maggiore nella Marina militare, coltivando negli anni la passione per la storia, in particolare quella del Medioevo, inteso come periodo di raccordo tra mondo classico e moderno. L’ ingresso è libero, ma limitato ai 45 posti disponibili nella sala stampa.