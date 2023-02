Incontro sugli ’habitat condivisi’

L’inurbamento della fauna selvatica, il loro rapporto con l’uomo, la storia identitaria dei luoghi e la valorizzazione delle risorse, con un’attenzione specifica al tema delle terre incolte: sono questi i temi che saranno affrontati nel ciclo di incontri organizzato dall’associazione Salvaguardia vallata di Levanto, denominata Sale, e denominato ‘Riconciliazione - habitat condivisi’. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Levanto, riguarderà tematiche legate al rapporto tra uomo e habitat naturale. Gli appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, hanno l’obiettivo di sensibilizzare, informare e creare momenti di incontro e confronto su tematiche di strettissima attualità. Il primo incontro è fissato per domenica 26 febbraio alle 16 presso l’Ospitalia del Mare. Nella prima parte di questo appuntamento Marta Mingucci, attrice, narratrice, naturalista e guida ambientale escursionistica, presenterà ‘Storie (vere) di lupi’: un momento informale, un po’ scientifico, un po’ narrativo e teatrale, per avvicinarsi alla conoscenza dell’etologia e della biologia di questo animale, anche attraverso il racconto di esperienze vissute direttamente sul campo.

Un’occasione, per persone di tutte le età, per apprendere come comportarsi – o non comportarsi – nei confronti "di questa specie così mitizzata, bistrattata, temuta, idolatrata, che ora, dopo una lunga assenza, è tornata presente tra la fauna selvatica che abita assieme a noi il territorio" fanno sapere gli organizzatori. La seconda parte vedrà, invece, protagonista Paolo Rossi, fotografo e documentarista genovese. Rossi racconterà dei suoi svariati incontri con i lupi selvatici dell’Appennino ligure, attraverso bellissime fotografie, frutto di ricerca, studio e lunghe attese. Un tema, quello della presenza del lupo sui crinali dello Spezzino, tornato recentemente di attualità, con la scoperta nelle ultime settimane di due carcasse sulle colline lericine e sui monti di Zignago, in alta Val di Vara.