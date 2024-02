Incontro domanda-offerta. Giornata dedicata al turismo

Mancano ancora diversi mesi all’estate, ma il caldo di questo inverno e soprattutto le festività Pasquali che quest’anno cadono già alla fine di marzo, spingono le imprese alla ricerca di personale sin da ora. D’altronde l’anno scorso in molte avevano avuto difficoltà a reperire dipendenti per affrontare la stagione e quest’anno cercano di organizzare gli organici per tempo. Per questo il Centro per l’impiego del Tigullio con il supporto di Anpal ha deciso di organizzare una giornata destinata all’incontro fra domanda e offerta nel settore turistico intitolata ‘LavoriAmo il turismo’ in programma il 27 febbraio in orario 8.30-12.30. Un’occasione per le aziende e i candidati di presentarsi e conoscersi meglio. L’iniziativa coinvolgerà diverse prestigiose aziende del Tigullio per le quali il Centro per l’impiego effettuerà colloqui di preselezione e vaglio dei curricula. Info al numero: 010 2893312.