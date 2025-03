Incontro di lettura con Junior Mancini

Al Circolo anziani di piazza Brin di via Filippo Corridoni, oggi alle 17.30, ci sarà l’incontro di lettura con Paolo Junior Mancini sul suo libro ‘Vita contadina e diritti economico-sociali. Noia e riflessioni in un villaggio agricolo’. Dialogherà con lui il professor Giorgio Di Sacco Rolla. L’autore, che ha avuto l’onore di presentare questo stesso libro a Palazzo Madama, sede del Senato, valorizza la vita contadina delle origini in una contrada di campagna nella sua quotidianità. La pace del luogo, mista ai colori ed agli odori dei campi agricoli coltivati, ha ispirato un’opera narrativa ed espositiva. "È un’opera dalla natura mista – spiega Mancini – : in parte è stata conservata una struttura narrativa, in parte è stata aggiunta una struttura espositiva per portare alla luce determinati argomenti, informarne il lettore e sollevare relative questioni. Esso nasce, infatti, come un romanzo e si scontra successivamente con la realtà agreste del luogo di ambientazione, che diventa fonte di ispirazione per numerose riflessioni".