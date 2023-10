Incontro di +Europa sul rigassificatore

In via del Prione, all’altezza del Museo Lia, oggi dalle 15.30 alle 19.30 +Europa incontrerà i cittadini per parlare delle problematiche ambientali e di sicurezza legate al Rigassificatore di Panigaglia ed al truck loading. "Dopo questa prima iniziativa si capirà se gli spezzini sono debitamente informati – dichiara Isabella Piro, portavoce di +Europa La Spezia – quindi se sanno che il rigassificatore doveva essere dismesso una decina d’anni fa, che soggiace alla ‘direttiva Seveso’ e che una strada che rimane bloccata anche per ore in caso di incidente, è l’unica via di fuga e di accesso ai soccorsi. Sarà anche interessante verificare cosa pensano gli spezzini del progetto delle autobotti nel golfo e se sono disposti a partecipare ad iniziative in dissenso con le autorità, che hanno assunto decisioni che, per +Europa, contrastano con la loro sicurezza".