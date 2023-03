Incontro con Berizzi sul neofascismo

Prenderà il via dai fatti accaduti in città, ma anche da quelli raccontati dalle cronache nazionali ’Giovani e Neofascismo. Una conversazione con Paolo Berizzi’ l’iniziativa in programma venerdì alle 17 nello spazio eventi Sunspace, in via Sapri 68. L’evento, organizzato dalla fondazione Giorgio Amendola, sarà suddiviso in due parti: nella prima il saggista e giornalista di Repubblica, unico sotto scorta in Europa a causa delle minacce dei gruppi neofascisti, parlerà delle sue inchieste nel mondo dell’estrema destra, focalizzandosi anche sul rapporto tra le nuove generazioni e i movimenti neofascisti in Italia. L’incontro, moderato dalla giornalista Chiara Tenca, vedrà anche la partecipazione dell’onorevole Andrea Orlando, di Matteo Albanese (storico), di Enrico Calossi (professore di Scienze politiche), di Laura Scotti (Segretaria Flc La Spezia) e Massimo Lombardi (avvocato penalista). Introdurrà l’incontro Luca Mastrosimone.