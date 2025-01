Incontro a Romito per i comitati di zona

Sono iniziate le assemblee per le elezioni dei comitati di zona che si svolgeranno entro Pasqua. pasquali. Dopo gli incontri avvenuti a Baccano e nel centro storico, lunedì 3 febbraio sarà la volta di Romito, l’appuntamento per gli abitanti è nella sede della Pubblica assistenza alle 21. Gli incontri successivi saranno martedì 11 febbraio con appuntamento alle 21 nei locali della scuola media al Ponte di Arcola, martedì 18, sempre alle 21, assemblea nella sala polivalente in piazza Due Giugno. Ancora martedì 25 al centro sociale del Termo, martedì 3 marzo nella sede della ProLoco a Trebiano alle 18 e alle 21 all’oratorio Sant’Anna di Cerri. Successivamente si procederà alle candidature e alla scelta della data per le votazioni.