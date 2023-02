Incontri con autori e un concerto all’Arci Canaletto

Verrà presentato oggi, alle 17.30, alla libreria Liberi Tutti di via Tommaseo, il libro ‘Stalin e il Pci tra mito e realtà’ di Marco Ferrando, da sinistra e in una prospettiva marxista, ricostruisce, insieme al fenomeno staliniano, quella che resta una pagina tanto misconosciuta quanto centrale per la comprensione dell’involuzione e della crisi della lotta di classe e del movimento operaio in Italia. L’entrata è libera. All’Arci Canaletto, alle 18, invece, si terrà la presentazione del libro ‘Alla traditora’. A seguire andrà in scena il concerto di Mauro ‘Manega’ Manicardi & friends, con la partecipazione di Andrea e Claudio Varesi, ballerini del carnevale di Zeri. L’ingresso al circolo è riservato ai soci e alle socie Arci.