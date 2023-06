Inclusione sociale per la disabilità Evento di chiusura del progetto ’Allenurbis-Cimenti sportivi urbani’

Si è svolto ieri mattina l’evento conclusivo di “Allenurbis - Cimenti sportivi urbani”, il progetto biennale d’inclusione sociale e d’integrazione rivolto a ragazzi con disabilità, risultato tra i vincitori nel 2020 del bando “Abilità al Plurale 2” di Regione Liguria e finanziato dal Fondo Sociale Europeo con quasi 250 mila euro. Allenurbis, nato dalla volontà di mettere in rete le idee e le risorse di diversi soggetti attivi sul territorio in questo ambito, è stato realizzato da Fondazione Aut Aut E.T.S (capofila del progetto), Anfass La Spezia e Cooperativa sociale I Ragazzi della Luna con il sostegno di una solida rete territoriale di supporto formata da Asl5, Distretti socio-sanitari 17, 18, 19, Ufficio scolastico provinciale, Special Olympics, Fondazione Carispezia, Agapo Odv e Isforcoop. Con l’obiettivo principale di sviluppare percorsi d’inclusione sociale e d’aggregazione, Allenurbis ha realizzato, dal 2021 ad oggi, laboratori sportivi, gite all’aperto, escursioni e attività artistiche sia sul territorio che fuori provincia, al fine di sensibilizzare la comunità sulla partecipazione attiva di ragazzi con disabilità.

Alla festa di chiusura del progetto, svoltasi nella casa per ferie-ristorante Luna Blu alla Spezia – la struttura ricettiva, realizzata da Fondazione Carispezia, che promuove percorsi di inclusione sociale e inserimento lavorativo di persone con autismo nel settore dei servizi turistici – sono intervenuti Andrea Corradino, presidente di Fondazione Carispezia, Giacomo Raul Giampedrone, assessore alle Politiche Socio-sanitarie e Terzo Settore della Regione Liguria, Lorenzo Brogi, assessore alle Politiche Sociali e ai Servizi Educativi, e Giulio Guerri, assessore alle Politiche Sanitarie, per il Comune della Spezia, Paolo Cornaglia Ferraris, presidente della Fondazione Aut Aut ed hanno partecipato, oltre ai partner di progetto, gli educatori, i docenti dei laboratori e i ragazzi protagonisti delle numerose attività realizzate durante il biennio, insieme alle loro famiglie.

In occasione dell’evento, è stato presentato il volume “I fumetti di Allenurbis”: otto storie nate per raccontare e far conoscere alla comunità, in maniera semplice e giocosa, le iniziative svolte con i ragazzi e la loro valenza sociale. Sono state inoltre consegnate ai referenti delle associazioni partner – Alessia Bonati per Anfass La Spezia, Alberto Brunetti per Cooperativa I ragazzi della Luna e Marco Stretti per Agapo Odv – le medaglie e le targhe ricordo create ad hoc nell’ambito del laboratorio di ceramica svolto presso le Officine Agapo della Spezia e destinate ai partecipanti alle attività. I numeri e le attività di Allenurbis Il progetto Allenurbis ha permesso di realizzare complessivamente 5.000 ore di attività educative, formative e laboratori, con il coinvolgimento di oltre 100 ragazzi dai 16 anni in su e di oltre 30 operatori. In particolare, sono stati realizzati numerosi laboratori sportivi e artistici in svariate discipline.

I finanziamenti previsti dal progetto – come ha spiegato durante l’evento Alessandra De Simone di Isforcoop La Spezia, ente formativo accreditato delegato – hanno infine permesso l’acquisto di una serie di nuove attrezzatture e materiali per le associazioni partner,