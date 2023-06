Inclusione sociale e ’Fioriture’ Crowdfunding per Su la Testa

Attività di giardinaggio, educazione ambientale ed esperienze reali di inclusione tra persone diversamente abili, anziani, bambini e famiglie del territorio. Sono i cardini attorno a cui ruota il progetto ‘Fioriture’, proposto dall’associazione ceparanese di volontariato Su La Testa e selezionato tra le iniziative di ‘Crédit Agricole for Dream’, la call lanciata da Crédit Agricole Italia per supportare i territori attraverso progetti innovativi e accomunati dalle tematiche di inclusione sociale e lotta al cambiamento climatico.

Un progetto per il quale la stessa associazione guidata da Pasquale Giacomobono – che riunisce le famiglie con figli disabili della bassa Val di Vara e che da anni opera a supporto dei progetti del centro ‘Il nuovo volo’ e del distretto sociosanitario Riviera Val di Vara – ha lanciato una campagna di crowdfunding sul portale CrowdForLife del gruppo bancario. Crédit Agricole Italia, insieme a Fondazione Carispezia e altre fondazioni partner, sosterrà il progetto raddoppiando le donazioni raccolte fino a un massimo di 5.000 euro. "Il progetto ‘Fioriture’ – fanno sapere dall’associazione – si pone l’obiettivo di promuovere la cura del valore comunitario, posto al centro di un’idea innovativa che rafforza il legame tra disabilità, socialità e ambiente". Attraverso la piattaforma digitale di Crèdit Agricole è possibile alimentare la raccolta fondi proposta dall’associazione per avviare ulteriori attività di cura di aree del territorio, come il Parco delle Farfalle a Ceparana. "Grazie alle donazioni – rilancia l’associazione – sarà possibile avviare un ricco calendario di attività. In particolare, tramite il calendario di iniziative proposte negli spazi verdi del Parco delle Farfalle, nel giardino di ‘Casa Lollo’ e nell’area verde del centro sociale ‘Polis’, si incoraggerà l’educazione al rispetto delle risorse e al riuso creativo".