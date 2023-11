Incidenti, numeri da allarme rosso. In provincia otto casi al giorno

I numeri dicono tutto, e fotografano una situazione a dir poco allarmante. In Liguria e alla Spezia, sul posto di lavoro si continua a rischiare la vita. La Liguria è maglia nera del Nord Ovest in quanto a morti bianche: il cinquantenne torinese deceduto nell’officina del Deposito rotabili della Fondazione Fs è la diciottesima vittima di questo tragico 2023 in Liguria, la quinta registrata nello Spezzino. Rispetto al 2022, in regione si registra un incremento del 54,5% dei decessi sul lavoro. Il quadro tuttavia è ancora più fosco se ad essere analizzato è il dato più ampio degli infortuni sul lavoro denunciati in Liguria e in provincia. Dati preoccupanti, quelli emersi incrociando l’open data dell’Inail con quelli messi a disposizione dall’Ufficio economico di Cgil Liguria guidato da Marco De Silva. Non ingannino le percentuali al ribasso registrate in questi mesi rispetto al 2022: i dati dell’anno precedente risentono ancora della pandemia, quando il Covid era registrato alla stregua di un infortunio sul lavoro. Sono state 14.310 le denunce di infortunio sul lavoro in Liguria tra gennaio e settembre 2023, con una diminuzione del 34.5% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente; in soldoni, si tratta di oltre 52 denunce di infortunio per ciascuno dei primi 273 giorni del 2023. Di questi, 2.121 sono avvenuti nello Spezzino – ovvero, quasi otto al giorno – dove rispetto allo stesso periodo del 2022 il dato è in calo del 28,6% ( 2.970 infortuni; ndr). In tutto il 2022 si erano invece registrati 3926 infortuni. I numeri, come confermato dalla sede spezzina dell’Inail diretta da Giovanni Lorenzini, ancora in questa fase risentono tantissimo della parentesi pandemica, e vanno letti alla luce di questa particolarità. I settori dove storicamente continua a verificarsi il maggior numero di incidenti sul luogo di lavoro sono il manifatturiero, le costruzioni e i trasporti, oltre a quei lavori legati al magazzinaggio. A livello regionale, i dati forniti da Inail e Cgil evidenziano che la maggior parte delle denunce di infortunio presentate nell’anno in corso riguardano i comparti dell’industria e dei servizi (12.192). Nel corso del 2023 gli infortuni hanno riguardato nel 62,2% dei casi gli uomini (8899 incidenti sul lavoro) e per il 37,8% le donne. Dato in forte crescita anche quello delle malattie professionali denunciate. Da qualche anno, il trend spezzino supera il dato nazionale e ligure. Nel 2022 si sono registrati 294 casi di malattie correlate all’attività lavorativa, con un incremento del 28,4% sul 2021. Ebbene, quest’anno sono bastati otto mesi per superare il dato dell’anno precedente: alla fine di agosto, il dato delle malattie professionali era pari a 295, ovvero il 45,3% in più rispetto all’agosto 2022. Un dato che, sebbene preoccupante, può essere letto paradossalmente anche in chiave positiva, in quanto il maggior numero di patologie denunciate denota una maggiore attenzione al fenomeno.

Matteo Marcello