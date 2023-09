Incidenti e velocità folle. Residenti chiedono il velox: "Provinciale pericolosa"

Una strada affrontata ad alta velocità, dove neppure i rallentatori hanno sortito l’effetto sperato. Così, in Valgraveglia, sulla strada provinciale che unisce Beverino e Riccò del Golfo, si torna a parlare di autovelox. A chiederlo a gran voce è un gruppo di abitanti, alla luce dell’escalation di incidenti stradali – più o meno gravi – che si sono verificati nelle ultime settimane. L’ultimo, in ordine di tempo, è avveuto pochi giorni fa, con un giovane che ha perso il controllo della sua moto, con la due ruote che ha travolto un uomo che camminava lungo il marciapiede. Il sindaco si dichiara possibilista sull’installazione di un nuovo velox. "La sicurezza dei pedoni sui centri abitati del Comune di Riccò del Golfo è sempre stata al primo posto negli impegni delle giunte che ho guidato – afferma Loris Figoli –. Graveglia è stata oggetto di due importanti interventi: marciapiedi e attraversamenti pedonali rialzati. Tanti cittadini, l’ultimo incidente, mi chiedono l’installazione dell’autovelox: altrettanto accade a San Benedetto e a Pian di Barca. Nei limiti della sostenibilità non sono contrario, soprattutto quando viene meno il senso civico di chi si trova alla guida di due o quattro ruote. Preme però precisare che tante lance contro gli autovelox si ripongono a fronte di eventi come quello recente: gravi soprattutto per come avrebbero potuto evolversi". Un riferimento, quest’ultimo, per nulla casuale rispetto le polemiche di molti automobilisti contro l’autovelox di Pian di Barca. "Se è vero che la popolazione non riccolese si è sollevata in massa contro gli autovelox di Riccò, occorre evidenziare come il livello di sicurezza e di vivibilità del centro abitato del capoluogo è molto migliorato – rimarca il sindaco –. Di certo un’impostazione più severa aiuta a garantire un maggior rispetto. Anche in virtù di questa evidenza, non si escludono misure analoghe sulle viabilità di scorrimento più veloce".

Matteo Marcello