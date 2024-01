Incidente stradale a La Spezia: scontro tra auto e scooter, giovane in gravi condizioni

Non lo ha visto arrivare, oppure ha avuto un attimo di distrazione. Due ipotesi dietro l’incidente stradale avvenuto ieri alle 8 sul Viale Italia all’incrocio con il semaforo di Corso Nazionale. La dinamica è al vaglio della sezione infortunistica della polizia locale intervenuta per i rilievi: secondo la ricostruzione, un 81enne alla guida della sua auto proveniente dal viale Italia in direzione Migliarina, arrivato all’incrocio ha svoltato a sinistra verso corso Nazionale, senza dare la precedenza a uno scooter guidato da un ragazzo di 19 anni che arrivava dal senso opposto. L’urto fra la parte anteriore dello scooter e la fiancata dell’auto è stato violentissimo. Il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea con gravi ferite in varie parti del corpo. Lo scontro è stata ripreso anche dalle telecamere di videosorveglianza comunali.