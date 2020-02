La Spezia, 5 febbraio 2020 - Un morto e diversi feriti in un incidente accaduto sul raccordo autostradale tra La Spezia e Santo Stefano Magra in direzione nord, all'altezza di Melara, intorno alle 20 di mercoledì 5 febbraio. La dinamica è ancora da accertare. Un'auto avrebbe tamponato il pulmino a nove posti di una squadra sportiva locale. A sua volta il pulmino è finito contro un'altra auto. Una persona a bordo di una delle due auto è morta. Immediato l'intervento del 118. Diverse le ambulanze che sono intervenute e che hanno soccorso diversi feriti. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando della Spezia, che hanno messo in sicurezza le vetture e hanno assistito il personale della polizia stradale per i rilievi dell'incidente. L'autostrada è rimasta chiusa per buona parte della serata.

