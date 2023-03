Provoca la caduta di un motociclista e scappa, denunciata dalla municipale

Polizia locale

La Spezia, 11 marzo 2023 – Fa cadere un motociclista e scappa, ma la polizia locale con le telecamere della videosorveglianza riesce a identificarla per denunciarla.

Secondo quanto ricostruito alle una circa di ieri, 10 marzo, una Smart grigia, proveniente da via Gianturco, nonostante il segnale di stop, si sarebbe immessa senza fermarsi in via Carducci tagliando la strada a un motociclista. Il malcapitato, un sessantenne spezzino, per evitare l’impatto con l’auto, è stato costretto a frenare bruscamente rovinando a terra e riportando lesioni. La conducente dell’auto avrebbe poi accelerato verso via Carducci con direzione Santo Stefano Magra. Il motociclista, soccorso dai passanti, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Sul posto è intervenuta per i rilievi la squadra infortunistica della polizia locale che, immediatamente, ha richiesto alla centrale operativa del Comando di visionare le registrazioni delle telecamere del luogo. La videosorveglianza ha restituito la registrazione dell’intera dinamica del sinistro e dei dati identificativi della Smart, così che, nel giro di un’ora, gli agenti hanno identificato e rintracciato la proprietaria dell’autovettura. Quest’ultima, una donna residente a Sarzana, era la stessa la conducente che aveva provocato l’incidente.

Convocata nella caserma di viale Amendola e compiuti gli atti di polizia giudiziaria di rito, la conducente è stata denunciata per i reati di omissione di soccorso e fuga. Ora rischia pene pesantissime: per il reato di omissione di soccorso è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e la sospensione della patente da uno a tre anni; a queste vanno a sommarsi quelle per il reato di fuga in incidente con lesioni, cui consegue la reclusione da un anno a tre anni e la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

La patente le è stata immediatamente ritirata per la successiva trasmissione alla Prefettura che adotterà l'ordinanza di sospensione provvisoria in attesa del processo.

Dal punto di vista amministrativo è stata contestata alla responsabile la sanzione per la mancata precedenza e la decurtazione di 16 punti dalla patente di guida.

Tutti i dati necessari sono stati forniti alla parte danneggiata che potrà così esercitare il legittimo diritto al risarcimento di tutti i danni patiti ed il ristoro per le lesioni riportate.

