Incidente mortale, niente autopsia Fatale la frattura dell’osso del collo

Non c’è stato nulla da fare per May Britt Centi, la spezzina di 69 anni morta venerdì pomedriggio per la caduta dalla moto condotta dal marito, dopo lo scontro con un’auto nel viadotto dell’Acquasanta. La donna, per un destino davvero crudele, si è fratturata l’osso del collo e questo ha reso vano i’intervento rianimatorio dei soccorritori protrattosi per oltre mezz’ora.

Ieri il pubblico ministero Alessandra Conforti ha restituito il corpo alla famiglia, non disponendo l’autopsia. Il funerale sarà lunedì alle 11 nella chiesa di Santa Barbara a Fossamastra. Ancora sotto choc il marito Maurizio che ha riportato solo leggere ferite, sconvolta dal dolore la figlia Thea. Non sa nulla l’anziana madre, tenuta volutamente all’oscuro della tragedia. La polizia locale ha denunciato il conducente dell’auto, un cuoco spezzino di 47 anni, perché guidava con la patente revocata. Se i rilievi confermeranno la sua responsabilità, scatterà anche l’omicidio stradale. Intanto i soccorritori della Croce Rossa intervenuti assieme all’automedica del 118, hanno reso pubblico un loro toccante pensiero.

"La vita di un soccorritore è fatta di tante gioie e soddisfazioni, ma anche di profondo dolore. Spesso veniamo ringraziati per essere riusciti a salvare una vita (dai bambini con disegni e lettere che conserviamo con cura). Sono momenti commoventi che ricorderemo sempre insieme ai nostri compagni di turno. Ma qualche volta capita di non farcela, tanto gravi sono le condizioni della persona che soccorriamo. Ce la mettiamo sempre tutta, eseguiamo ogni passo di ogni protocollo che abbiamo imparato nei nostri corsi. Ma a volte non basta, come è accaduto venerdì. Anche questi sono momenti di cui dobbiamo farci carico, tutti i nostri volontari lo sanno. Insieme alle gioie e alle soddisfazioni, fanno parte della vita di un soccorritore. Quando vedete passare un’ambulanza, ricordate soltanto che in tutto quello che facciamo, noi ci mettiamo il cuore".

Massimo Benedetti