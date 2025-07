Incidente mortale in galleria. Commerciante spezzina patteggia la condanna a 2 anni

E’ stata condannata a due anni con la sospensione della pena la commerciante spezzina cinquantenne che nell’agosto del 2023 provocò nell’incidente stradale la morte dell’ex vigile del fuoco Giordano Rapanà. Il tragico scontro avvenne nella galleria di Marinasco e secondo la ricostruzione eseguita dagli agenti della sezione antinfortunistica della polizia locale spezzina intervenuti insieme ai sanitari del 118 e della Pubblica Assistenza la donna, 56 anni, avrebbe invaso con la sua autovettura la corsia di marcia mentre stava procedendo in direzione San Benedetto. Una manovra che provocò lo scontro con la motocicletta guidata dall’uomo di 55 anni diretto invece nel senso opposto verso la città tenendo la sua corsi di marcia. Nel terribile impatto con il mezzo il padre di famiglia venne sbalzato contro il muro.

Una scena terribile per gli automobilisti e per la stessa protagonista dell’incidente che seppur in forte stato di agitazione cercò di fare il possibile per tenere in vita lo sfortunato motociclista in arresto cardiaco a causa del forte impatto. I sanitari del 118 immediatamente allertati dalla stessa signora e da altri automobilisti in transito cercarono disperatamente di rianimare l’ex vigile del fuoco che purtroppo perse la vita a causa delle lesioni riportate nel violento impatto contro la parete del tunnel e la successiva caduta sull’asfalto. Una tragedia che è stata rivissuta nell’aula del Tribunale spezzino.

La spezzina, incensurata, venne quindi iscritta nel registro degli indagati con la pesante accusa di omicidio stradale. Il suo avvocato Massimo Lombardi del foro della Spezia ha chiesto il patteggiamento. Il giudice del Tribunale spezzino, Tiziana Lottini, nell’udienza preliminare ha quindi condannato la donna alla pena di due anni di reclusione con la sospensione della pena.

Massimo Merluzzi