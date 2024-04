Due operai schiacciati da pesanti lastre di vetro, uno è grave

La Spezia, 8 aprile 2024 – Grave incidente sul lavoro poco dopo le 11 in un cantiere navale a La Spezia. Due operai di una ditta in appalto sono rimasti schiacciati in seguito alla caduta di quattro pesanti lastre di vetro. Uno dei due ha avuto le conseguenze peggiori: ha riportato gravi fratture alle gambe. È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea e sottoposto subito a una delicata operazione a entrambi gli arti. Al termine dell’operazione è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Meno gravi fortunatamente le condizioni dell’altro operaio, che ha riportato la frattura del femore. Anche lui è stato trasportato in ospedale, in codice giallo.

Non è chiaro come sia accaduto l’incidente, toccherà agli ispettori dello Psal dell’Asl 5, prontamente intervenuti, far luce sulle cause. Secondo quanto è stato possibile apprendere, le lastre di vetro del peso di 300 chili l’una erano contenute in una cassa di legno posizionata in verticale. Nell’aprirla sarebbero cadute colpendo gli operai agli arti inferiori.

Scattato l’allarme, nel cantiere sono intervenute le ambulanze della pubblica assistenza della Spezia e di Lerici e l’automedica Delta 1 del 118 con medico e infermiere che hanno prestato le prime cure ai feriti.