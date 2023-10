Incidente con la moto: 38enne al San Martino

DEIVA MARINA

Ancora un grave incidente sul passo del Bracco. La statale Aurelia, da sempre molto gettonata dai motociclisti per i suoi tornanti, è stata ancora una volta teatro di un sinistro che ha visto sfortunato protagonista un uomo di 38 anni, residente nella provincia di Genova. L’episodio è avvenuto poco prima delle 16, con il ragazzo trasportato in elicottero al San Martino di Genova. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri: secondo le prime indiscrezioni, il 38enne sarebbe scivolato nell’affrontare una curva con la sua moto, finendo contro un costone di roccia situato poco oltre la strada. L’impatto è stato molto violento. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi, che ha portato sul posto in prima battuta i militi della pubblica assistenza di Framura e il personale medico infermieristico dell’automedica Delta3 da Brugnato. Il medico, stabilizzate le condizioni dell’uomo, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso: sul posto l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, che in poche decine di minuti è atterrato alla piazzola situata nei pressi del casello autostradale di Deiva Marina. L’uomo, sempre cosciente, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova, dove è stato sottoposto ai primi accertamenti diagnostici e alle cure del caso.

mat.mar.