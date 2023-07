La porta del bus si apre per errore. Colpito in pieno un motociclista

La Spezia, 30 luglio 2023 - Non è certamente partita nel migliore dei modi la mattinata di ieri per un motociclista che nei pressi di Padivarma, frazione di Beverino, intorno alle 10, è stato urtato da una corriera extraurbana; il servizio dato in appalto da Atc a una ditta esterna come avviene anche per corse in altre zone della provincia. Secondo una prime ricostruzione dei fatti, ancora in fase di accertamento, l’autobus che stava transitando in direzione La Spezia; al momento di affrontare un tornante, si è improvvisamente un portellone. Proprio in quel momento dall’altra direzione è sopraggiunto il motociclista che è stato quindi colpito dalla porta del mezzo sul manubrio, nella caduta rovinosa è stato catapultato contro il guardrail. La moto è stata distrutta dal violento impatto, ma il motociclista, trasportato al pronto soccorso del Sant’Andrea, se l’è cavata con tanta paura e la frattura di un polso.

Ancora da definire le esatte cause che hanno provocato all’apertura di uno dei portelloni dell’autobus. Al momento si possono avanzare soltanto ipotesi: una di questa porta a pensare al fatto che, considerato che il mezzo era in movimento, la serratura non fosse completamente chiusa a bloccare il portellone. Nell’affrontare la curva, spinta dalla forza centripeta, la porta si è aperta colpendo il motociclista. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carab inieri, il portellone è stato prelevato per le indagini del caso. Sul posto anche il personale del 118: Il motociclista ferito, ma rimasto sempre cosciente, è stato trasportato al pronto soccorso del Sant’Andrea di Spezia per gli accertamenti dal caso. Resta da accertare con esattezza per quale motivo il portallone si sia aperto all’improvviso.