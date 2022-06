Muore motociclista di Lerici: incidente in autostrada a Fornovo

Lerici, 12 giugno 2022 - Incidente mortale sull'A15 in territorio emiliano, a Fornovo. E' accaduto nella tarda mattinata di domenica 12 giugno. Un uomo originario di Napoli ma domiciliato a Lerici è caduto dalla moto. Nonostante ogni tentativo di soccorso e rianimazione il motociclista è morto. L'incidente è accaduto alle 11.20. Non risultano altre persone o altri mezzi coinvolti nello scontro. L'incidente è avvenuto tra Fornovo e Rubbiano, a non molta distanza dal confine tra Emilia e Toscana. Sono intervenuti il 118 e la polizia stradale.