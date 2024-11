Incendio in un’abitazione, quattro intossicati. Inquilini dei piani alti bloccati da fumo e fuoco

La Spezia, 25 novembre 2024 – Quattro persone sono rimaste intossicate alla Spezia a seguito di un incendio scoppiato in uno stabile nel quartiere di Melara. Il fuoco si è sviluppato all'interno di un appartamento al piano terra di una palazzina e un denso fumo nero ha rapidamente invaso l'androne delle scale.

Gli abitanti dei piani superiori si sono dunque ritrovati la via di fuga sbarrata. Fondamentale il tempestivo arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno evacuato gli appartamenti dei piani alti con un'autoscala attraverso i balconi. Tre donne e un uomo sono stati accompagnati presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia e San Bartolomeo di Sarzana per accertamenti dalle ambulanze della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e di Arcola. Sul posto anche la Polizia per accertare le origini del rogo.