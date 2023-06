Incendio in Via Rattazzi, due ustionati, interviene la vicina di casa

Paura nel tardo pomeriggio di ieri per un principio di incendio che è divampato in via Rattazzi, in pieno centro. Erano le 19,15 quando in un appartamento hanno preso fuoco alcuni tessuti in camera da letto. Non è chiaro cosa sia stato a far scaturire le fiamme, il padrone di casa ha comunque cercato subito di spegnerle, ma non ci è riuscito e si è anche ustionato ad un piede, per fortuna in modo non grave. A dare l’allarme ai vigili del fuoco è stata la vicina di casa dirimpettaia che ha visto le fiamme, mentre altri vicini hanno cercato di spegnere il fuoco con dei secchi d’acqua. Ci sarerbbe anche un secondo ustionato. Solo l’intervento dei pompieri ha spento l’incendio.