Incendio in un magazzino a Fossamastra

I vigili del fuoco, nella notte di lunedì, sono intervenuti per l’incendio di un magazzino di materiale idraulico ed elettrico, in via della Concia (nella foto) che, per fortuna, non ha causato alcun ferito. Danneggiato solamente il materiale presente. L’allarme è scattato intorno alle 21, quando alcuni abitanti della zona hanno comunicato, attraverso il numero unico di emergenza 112, di vedere del fumo uscire dal locale. Sul posto sono sopraggiunte due squadre dalla sede centrale di via Antoniana. Mentre una squadra ha provveduto ad attaccare l’incendio dall’esterno, l’altra è penetrata all’interno del magazzino. Dopo aver estinto l’incendio si è proceduto alla fase di bonifica, che consiste nel portare all’esterno e raffreddare il materiale interessato dalle fiamme. I vigili del fuoco non segnalano persone coinvolte nell’evento.