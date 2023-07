Incendio danneggia il campo sportivo. Le fiamme minacciano le abitazioni

Follo (La Spezia), 27 luglio 2023 - Ancora una giornata di fuoco per la Val di Vara. Dopo gli incendi dei giorni scorsi, la vallata è stata colpita ancora da altri roghi. Il più grave è scoppiato di ieri a Piana Battolla, nel comune di Follo, con le fiamme che hanno danneggiato seriamente il campo sportivo del paese e minacciato alcune case a ridosso dell’area fluviale del Vara. L’allarme è scattato attorno alle 14, quando alcuni residenti della zona hanno notato il fumo e poi le fiamme che, in pochi minuti, hanno fagocitato tutta la vegetazione circostante, ‘attaccando’ il campo sportivo di proprietà privata nel quale si allenano e giocano le proprie partite alcune formazioni giovanili del territorio. Inutili i tentativi da parte del proprietario del campo sportivo e di alcuni residenti di impedire che le fiamme varcassero il campo da gioco, con il rogo che ha letteralmente squagliato una delle due panchine, danneggiato l’altra, e bruciato l’erba di gran parte del campo da gioco. L’incendio ha poi allargato il proprio fronte andando a minacciare anche alcune abitazioni sparse situate non lontano dal fiume Vara. Fondamentale, per evitare guai peggiori, l’intervento dei vigili del fuoco spezzini, partiti in forze dal comando provinciale dell’Antoniana, e della squadra di antincendio boschivo del Comune di Follo, che hanno impedito alle fiamme di propagarsi ulteriormente verso le abitazioni e hanno arginato l’incendio che nel frattempo stava fagocitando il campo sportivo. I danni sono ingenti: sconforto e amarezza nelle parole di Alberto Meini, proprietario dello storico campo sportivo che per decenni è stato la casa dell’Olimpia Piana Battolla, al quale una volta spento il rogo è toccata la triste conta dei danni. "L’impianto elettrico dell’illuminazione dei campi sportivi è danneggiato, così come quello dell’irrigazione – spiega Alberto Meini – Ero nell’ufficio del campo sportivo, stavo guardando i mondiali di nuoto: mi ha chiamato un amico per dirmi che c’era del fumo vicino alle panchine.

Il tempo di andare lì, e le fiamme erano già grandi, e in pochi minuti hanno aggredito il campo. E dire che quest’anno un gruppo di persone vorrebbe rimettere in piedi la storica Olimpia, gli avrei dato volentieri il campo, ma a questo punto non so come andrà a finire". Al campo sportivo di Piana Battolla, oltre ad alcuni membri della giunta follese, sono poi arrivati anche i carabinieri forestali, che hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. E nella giornata di ieri i soccorritori sono stati impegnati ancora una volta in alta Val di Vara: a Rocchetta. nella zona di Stadomelli già interessata nei giorni scorsi da un rogo, è ripartito un focolaio che ha richiesto l’intervento di vigili del fuoco e volontari antincendio.

mat.mar.