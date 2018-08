La Spezia, 1 agosto 2018 - Ha interessato diversi ettari di bosco l'incendio scoppiato oggi pomeriggio sulle colline della Spezia, tra le frazioni di Carozzo e di San Venerio. Le fiamme sono arrivate molto vicino ad alcune abitazioni che non sono state evacuate grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a contenere il rogo. Non è stata necessaria nemmeno la chiusura delle strade. I vigili del fuoco sono intervenuti insieme a tre squadre di volontari dell'antincendio boschivo. In serata saranno completate le operazioni di bonifica.