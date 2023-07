Incendi in Val di Vara: Canadair in volo per spegnerli

La siccità e i fulmini: un mix micidiale. Quello che è stato alla base ieri di tre incendi di bosco, due circoscritti, uno che si è andato sviluppando nel corso delle ore imponendo il ricorso ai Canadair. Teatro dei fenomeni sono stati il Passo del Bracco (a cavallo fra Spezia e Genova) e il territorio comunale di Rocchetta Vara. Tutto ha avuto inizio attorno alle 5 di mattina. E’ successo nel monte San Nicolato, nella pineta dei Casoni di Suvero e in quella che si sviluppa in località Fornello. Per le prime due aree è stato sufficiente l’intervento dei Vigili del fuoco. L’azione rapida (nel caso del Bracco grazie anche ad un elicottero della Regione) ha permesso di sedare velocemente le fiamme che già, alle fine della mattinata, erano un ricordo. Più complesso e articolato l’intervento in località Fornello, nel comune di Rocchetta Vara. Lì oltre all’impegno dei vigili del fuoco in scena anche i Canadair, partiti da Ciampino. Tutto risolto in serata.