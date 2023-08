Inaugurazione Mostra 'Prosopon' al Castello di San Terenzo

Inaugura stasera alle 21, con interventi di Paola Polito e Angelo Tonelli su Percy Bysshe Shelley, e una lettura a cura della Compagnia Teatro Iniziatico, al castello di San Terenzo, la mostra ‘Prosopon’. Ad organizzare l’associazione culturale Arthena e dalla Compagnia Teatro Iniziatico, diretta dallo stesso Tonelli. La mostra ospiterà le maschere in cartapesta realizzate dall’artista Amal Fasairy per gli spettacoli teatrali, tra cui ‘Antigone’, ultimo lavoro del Teatro Iniziatico, e le fotografie con cui Davide Borghini ripercorre l’ideazione e la messa in scena dello spettacolo ‘Manteion’. Dopo il vernissage (questa sera l’ingresso sarà gratuito) la mostra sarà poi visitabile sabato e domenica con orario 17-23.