Inaugurata ieri l’ammiraglia ’Riomaior’

Il tempo incerto non ha fermato, ieri, la cerimonia inaugurale della motonave Riomaior, ultima arrivata nella flotta del Consorzio marittimo turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti. Dopo la benedizione di don Luca Palei che ha affidato il battello a San Venerio, patrono del Golfo, Rudy Biassoli, presidente del Consorzio, Giuseppe Menchelli direttore della Cna e le autorità presenti hanno portato il loro saluto. Riomaior a causa delle condizioni meteo sfavorevoli e dell’allerta gialla, non ha potuto navigare, come previsto, alla volta di Riomaggiore da cui appunto prende il nome. Poco male, dato che il battello, già in servizio dalla seconda settimana di luglio, sulla linea delle Cinque terre, oppure come battello a diposizione per noleggi privati, è rimasto operativo fino a poche ore prima della sua inaugurazione ufficiale. Lunga 32 metri, larga 7,12 e con una stazza lorda di 48 tonnellate, Riomaior può accogliere, a pieno carico, fino a 563 persone.

La motonave entra così a far parte della flotta delle 16 imbarcazioni del consorzio. Il nuovo battello realizzato dai cantieri navali Boschetti di Cesenatico, sorella delle imbarcazioni Lerici e Levanto, strizza l’occhio alla sicurezza e alla sostenibilità. "L’azienda – spiega Rudy Biassoli – ha la certificazione Iso14001 ottenuta nel 2020 con Rina, inoltre vanta due motori nuovi certificati Imo Tier II, meno inquinati e con meno immissioni rispetto alle precedenti navi. In merito alla sicurezza, possiede un sistema di navigazione di ultima generazione con ausilio per il comandante di un visore a infrarossi per gite notturne in totale sicurezza". "Sono stati fatti – ha sottolineato Menchelli – investimenti importanti da parte della società, confermando la direzione intrapresa per migliorare sia il comfort e la sicurezza dei passeggeri, sia l’aspetto ambientale. Esempi sono i consumi ridotti del 20% e che la barca genera meno onda. Tutto questo fa parte di un’attenzione al turismo sostenibile, il futuro del turismo in Italia. Inoltre, il 20 giugno a Mantova, in occasione dei 4 giorni organizzati annualmente dalla Fondazione Symbola, quest’anno intitolati ’Coesione e competizione. la forza dei territori nella transizione verde’, di cui fanno parte tantissimi enti pubblici e privati, tra cui comuni, associazioni Cnel e ministeri, la manifestazione è iniziata citando la ’Navigazione Golfo dei poeti’, come impresa che garantisce sostenibilità, dimostrando che non è solo un’eccellenza del nostro territorio ma anche un punto di riferimento a livello nazionale".

Maria Cristina Sabatini