Inaugurata Domani la Fontana Dedicata al Palio del Golfo a Sarzana

Sarà inaugurata domani alle 20.30 la fontana dedicata al Palio del Golfo in Largo Fiorillo. L’opera è stata scelta attraverso un bando di idee lanciato dall’Autorità portuale, in collaborazione con l’amministrazione comunale il Comitato delle Borgate. L’Adsp ha investito circa 100 mila euro di cui 55 mila per la sola realizzazione del monumento, basato sul progetto vincitore dell’architetto Enrico Pontello. L’Autorità portuale in questi giorni sta lavorando alacremente con i suoi tecnici ed ingegneri per consentire l’inaugurazione.