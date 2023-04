In viaggio ’Senza paura’ con destinazione Brasile

Italia, Francia e Belgio, Brasile. Un viaggio che oltrepassa confini ed oceani quello di ’Senza Paura’, l’opera dello scrittore e sceneggiatore spezzino Andrea Campanella, che dopo essere stata pubblicata nel 2019 da Oblomov Edizioni (’costola’ de La Nave di Teseo) nella collana Hergé e nel 2020 da Ici même con il titolo ’Les Intrépides’, fa ora il suo debutto nelle librerie del paese carioca (’Sem Medo’ Peiròpolis). "Questo libro – spiega entusiasta – scritto da me e disegnato da Anthony Mazza è uscito alle porte della pandemia, un momento difficile per tutti, editoria compresa. Poi, tutto è andato per il verso giusto e ha fatto il suo giro per il mondo: prima uscendo per il mercato franco-belga, con uno degli editori più importanti a livello internazionale e ora è la volta del Sudamerica. Un po’ un ritorno a casa, dato che il disegnatore di questo romanzo a fumetti ambientato proprio in Brasile è disegnato da un brasiliano". Siamo nel 1950, anno dei mondiali nel Paese, quando c’era in palio ancora la mitica coppa Rimet: fu l’Uruguay a vincere, "una vera tragedia nazionale per il Brasile" sottolinea. Questa l’ambientazione della storia di ’Senza Paura’, "molto neorealista": erano gli anni del dopoguerra, in cui si verificò un vero e proprio esodo dall’Italia al Sudamerica, ma anche fino all’Australia. Un flusso incessante fatto di speranze ed addii. "Credo che il mio sia un certo tipo di fumetto, scritto in un certo modo, ad appannaggio di un pubblico ristretto. Voglio riuscire a dare a chi mi legge strumenti per ricordare: è un romanzo figlio della mia passione per la storia, che vuol tenere vive certe memorie, esposte al pericolo di manipolazione. Non dobbiamo darle per scontate".

A fare il giro del mondo è la vicenda di un personaggio italiano approdato in Brasile: difficoltà economiche, morti sul lavoro, rivendicazioni sindacali sono il quadro ( comune anche all’Italia) in cui la storia nella Storia si dipana. "Sono molto contento che un editore brasiliano abbia comprato i diritti di ’Senza Paura’: almeno per me, ma credo anche per altri autori, quando qualcosa che scrivi viene apprezzato da culture diverse e ti metti alla prova su mercati diversi da quello italiano è una soddisfazione. Lo stesso tipo di vicende ha interessato entrambe le dimensioni. Scrivo cose che non sono legate alle mode e all’attualità strettamente intesa: tendo a scrivere cose calate nella storia, che a loro volta si legano con la nostra storia contemporanea. Amo molto il dopoguerra e questo è un modo per rifletterci sopra".

Chiara Tenca